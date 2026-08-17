Riotur abre inscrições em 24 de agosto para desfile de blocos em 2027

Primeira etapa oficial para a autorização dos desfiles, o registro permite que a Riotur e os demais órgãos públicos envolvidos planejem com antecedência toda a logística, segurança e infraestrutura necessárias para receber os cortejos por toda a cidade.
O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, lembrou que o carnaval de rua é uma das maiores expressões da cultura carioca, e que os blocos são parte fundamental dessa história.
“A cada ano, novas iniciativas se somam a uma tradição que se reinventa sem perder sua essência. Nosso objetivo é contribuir para que essa festa seja, a cada ano, mais organizada e estruturada, preservando a espontaneidade, a diversidade e a identidade que fazem do carnaval do Rio uma referência para o mundo”, disse Fellows.
Em 2026, mais de 400 desfiles foram autorizados. No ano que vem, o carnaval de rua carioca deverá começar no dia 16 de janeiro.
Cronograma
- 24 de agosto a 24 de setembro: período de inscrições;
- 25 de setembro a 15 de outubro: inscrições efetuadas serão objeto de análise dos órgãos municipais;
- 16 e 22 de outubro: liberação, no site, do Documento de Cadastro Preliminar ou Documento de Cadastro Não Efetivado, para download, e período de solicitação de revisão de parecer;
- 23 a 31 de outubro: respostas aos pedidos de revisão de parecer e liberação do Documento de Cadastro Preliminar ou Documento de Cadastro Não Efetivado;
- 1º de novembro e 11 de janeiro de 2027: o representante legal do bloco deverá dirigir-se aos órgãos públicos competentes (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) para a obtenção da documentação complementar obrigatória.
- 12 e 14 de janeiro de 2027: upload dos documentos complementares obrigatórios no site e liberação após conferência dos documentos de cadastro efetivado;
- 15 de janeiro: o processo será finalizado, com o envio do documento de cadastro efetivado do processo.