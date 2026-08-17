Jenna Ortega e Emma Roberts lamentam morte de Hayden Panettiere: 'Perda devastadora'

A morte de Hayden Panettiere provocou uma onda de homenagens entre colegas e amigos da atriz em Hollywood. Emma Roberts e Jenna Ortega, que trabalharam com ela na franquia Pânico, usaram as redes sociais para lamentar a perda. Hayden morreu no domingo, 16, aos 36 anos, em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

"Descanse em paz, minha querida amiga. Você é muito amada e sentiremos sua falta para sempre", escreveu Emma.

"É uma perda tão devastadora. Descanse em paz", destacou Jenna.

Emma e Hayden contracenaram em Pânico 4 (2011), no qual a atriz interpretou Kirby Reed. Mais de uma década depois, Hayden retomou a personagem em Pânico 6 (2023), quando dividiu cenas com Jenna Ortega, intérprete de Tara Carpenter.

As duas aparecem juntas em diferentes momentos do filme, especialmente na sequência final, quando os assassinos são revelados. Hayden e Jenna, porém, ficaram de fora do filme seguinte da franquia, lançado no início de 2026.

Homenagens a Hayden Panettiere

A morte da atriz também foi lamentada por outros nomes que trabalharam com ela ao longo da carreira.

Melissa Barrera, que contracenou com Hayden em Pânico 6, publicou uma homenagem nos stories do Instagram. "Descanse em paz, querida Hayden", escreveu.

Viola Davis, que trabalhou com a atriz no filme Custody (2016), compartilhou uma foto das duas e relembrou o talento da colega. "Que talento incrível você era... tão talentosa", afirmou Davis, que também revelou estar orando pela filha da atriz.

O apresentador Jay Shetty, que entrevistou Hayden em maio para o podcast On Purpose, também se manifestou após a notícia da morte. "Não consigo acreditar. Nossa amizade tinha acabado de começar e fiquei muito tocado pela conversa que tivemos no início deste ano", escreveu. Ele ainda enviou condolências à família e aos fãs da atriz.

O que se sabe sobre a morte de Hayden?

Um exame preliminar realizado pelo escritório do médico-legista do Condado de Greenville não encontrou sinais de trauma que pudessem ter contribuído para a morte. A causa e as circunstâncias ainda não foram determinadas, e novas investigações e exames complementares serão realizados.

"Durante a autópsia, não foram encontrados sinais de trauma que pudessem ter contribuído para a morte", informou em comunicado o gabinete do Médico Legista do Condado de Greenville. "A causa e as circunstâncias da morte ainda permanecem indefinidas, aguardando novas investigações e a conclusão de exames complementares".

Segundo as autoridades, equipes de emergência encontraram Hayden em parada cardíaca. Os socorristas iniciaram procedimentos de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. A atriz foi declarada morta às 14h32, no horário local.

A polícia informou que a investigação preliminar não apontou sinais de crime ou circunstâncias suspeitas.

Hayden era mãe de Kaya Evdokia Klitschko, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

A aparição mais recente da atriz foi no thriller psicológico Sleepwalker, lançado nos Estados Unidos em janeiro de 2026. No filme, ela interpretou uma mãe enlutada atormentada por episódios de sonambulismo.

Pai de Hayden confirma a morte

A morte da atriz foi comunicada pela família por meio de uma declaração atribuída a seu pai, Skip Panettiere. No texto, ele descreveu a filha como uma pessoa marcante e pediu privacidade à família neste momento.

"É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica partida da nossa amada Hayden. Ela era uma luz extraordinária e uma força da natureza, que levou amor e alegria imensuráveis a todos que a conheceram, e aos milhões que a acompanharam na tela", diz o texto.

Seu irmão, o ator Jansen Panettiere, morreu em 2023, aos 28 anos. Segundo um comunicado da família divulgado à imprensa americana na época, a morte ocorreu em decorrência de complicações relacionadas a um coração dilatado e a um problema na válvula aórtica.