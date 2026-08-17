Paolla Oliveira mostra bastidores do show de abertura da 'Dança dos Famosos'

Paolla Oliveira voltou à Dança dos Famosos, que estreou a nova edição no último domingo, 16. A atriz participou do show de abertura e mostrou os bastidores em vídeo nas redes sociais.

Além de seu trabalho como atriz, Oliveira também é conhecida pela dança. É bicampeã do programa, tendo vencido as edições de 2009 e 2021, e também foi rainha de bateria da Grande Rio por sete anos - de 2009 a 2010 e, depois, de 2020 a 2025.

Em entrevista ao gshow, a artista deu um conselho aos novos participantes: "Se divirtam! É um pouco exaustivo, dá um nervoso, afinal de contas, é uma competição. O mais legal quando está em um processo que vai de exigir é que você se divirta no caminho, faça amigos e sinta mais prazer do que pressão".

Ao falar sobre sua participação na inauguração da nova temporada, Paolla se demonstrou empolgada com o trabalho que haviam feito: "Montaram uma coreografia linda com os bailarinos que vão participar. Preparamos uma apresentação animada para desejar 'boa sorte'", comentou a atriz. "Quando a gente começa a dançar uma coreografia que são dois minutos e parecem duas horas, você pensa: 'Não sei dançar nada, esqueci'. Parece que não vai dar certo, mas dá".