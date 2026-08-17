Tarcísio: Brasil tem que acabar com bet ou bet acaba com o Brasil

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta segunda-feira, 17, o combate às apostas online, às bets, e associou o avanço dos jogos a problemas de saúde mental e de produtividade no País.

"O Brasil acaba com a bet ou a bet acaba com o Brasil", afirmou Tarcísio durante o "Diálogos da Saúde", evento promovido pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp) e pela Fesaúde, na capital paulista.

"As pessoas estão jogando, as empresas estão investindo em terapia com seus funcionários porque isso está tirando produtividade. E um dos temas do Brasil é produtividade", declarou.

Para Tarcísio, a disseminação das apostas deve ser tratada também como uma questão de saúde pública. Nesse sentido, disse ainda que a saúde mental será um dos focos de um eventual segundo mandato.