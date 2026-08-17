'A Última Casa': ator que faz filho de Wagner Moura é filho de brasileira

Um dos atores que vive o filho do personagem de Wagner Moura em A Última Casa, novo filme da Netflix, também tem raízes brasileiras. Trata-se de Gabriel Barbosa, que interpreta a versão mais velha de Graham e compartilhou sua trajetória em vídeo publicado nas redes sociais do streaming

Filho de mãe goiana e pai coreano, Barbosa afirmou que logo no início da carreira desejava interpretar um personagem que fosse de sua realidade.

"Fiz uma pequena lista de desejos de papéis de personagens que sempre quis interpretar. E bem no topo estava a minha própria etnia, que é coreana e brasileira", afirmou o ator. "A Última Casa simplesmente realizou isso de cara". No filme, sua mãe é vivida pela atriz Greta Lee, que nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de imigrantes coreanos.

O artista contracenou com Wagner Moura, oportunidade que descreveu como "um presente incrível". "Ele é um ser humano maravilhoso. Ele sempre fazia você se sentir seguro para dar o seu melhor e fazer o seu trabalho", refletiu Barbosa.

O ator ainda contou um fato sobre si: "Curiosidade: eu só consigo ler se tiver imagens. Então este é o meu item favorito de todos os tempos: [O mangá] One Piece".

Antes de A Última Casa, Gabriel atuou também no filme Segredos de Um Escândalo (2023), como um dos filhos dos personagens de Julianne Moore e Charles Melton.

Líder de audiências, mas mal avaliado

A Última Casa, já disponível na Netflix, tornou-se líder em audiência na plataforma mundialmente. Apesar disso, o longa tem sido mal avaliado, com 22% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O thriller acompanha uma família de quatro pessoas que estão presas em sua própria casa quando uma força desconhecida os impede de deixar a residência. Quando o local acaba por se tornar uma espécie de prisão, eles passam a lidar com problemas de sobrevivência, já que os recursos tornam-se escassos e a ameaça externa cresce.

Além de Moura e Barbosa, o elenco ainda traz Greta Lee em um filme dirigido por Louis Leterrier.