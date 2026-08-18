Passageira afirma que motorista estava em alta velocidade

Uma das vítimas que sobreviveu ao acidente de ônibus, domingo (16), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, relatou que pediu diversas vezes para que o motorista diminuísse a velocidade do coletivo durante a viagem entre Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Copacabana, no Rio. Maria Luiza Pereira de Souza perdeu a filha Lavínia Eduarda Souza Dias, de 7 anos, e a irmã Priscila de Souza Brás, 33, na tragédia. Ao todo, dez pessoas morreram no tombamento.

"O motorista estava correndo muito, o ônibus estava tombando de um lado para o outro. Eu questionei com o guia. Ele disse que era normal por se tratar de um ônibus de dois andares. Estava balançando muito, correndo muito. Eu decidi não dormir, porque estava pressentindo alguma coisa", contou Maria Luiza, que recebeu alta do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na manhã de ontem.

Além de Lavinia e Priscila, ela estava com uma tia, cunhada, o filho de 10 anos e outras duas filhas, de 1 e 4, que ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. A família estava indo ao Rio de Janeiro pela primeira vez, para as crianças conhecerem as praias.