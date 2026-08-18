A defesa da Estrela Guia Turismo afirmou que, neste momento, a empresa não fará manifestações sobre o caso. "Eventuais esclarecimentos e manifestações serão apresentados oportunamente nos autos dos processos dos quais a empresa venha a fazer parte".
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disse que o ônibus não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros. O órgão definiu a viagem como 'clandestina'.
O coletivo levava 49 pessoas, incluindo o motorista. O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes informou que recebeu 13 feridos no acidente, sendo que oito já receberam alta. Duas crianças, duas mulheres e um homem continuam internados na unidade.
Outras onze pessoas foram encaminhadas ao Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e seis receberam alta. Outras cinco permanecem sob os cuidados médicos. A 105ª DP (Petrópolis) investiga o caso.