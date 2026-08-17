Quem é Buzeira, influenciador investigado por lavagem de dinheiro do tráfico solto pela Justiça

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, teve a soltura determinada nesta segunda-feira, 17, pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3). Ele estava preso desde outubro de 2025, quando foi alvo da Operação Narco Bet, e é investigado por envolvimento na teia financeira que viabilizou a compra de um veleiro apreendido com três toneladas de cocaína.

A decisão também determinou a soltura de Rodrigo de Paula Morgado, conhecido como o "contador do Primeiro Comando da Capital (PCC)". O veleiro Lobo IV, alvo da investigação, foi apreendido em fevereiro de 2023 pela Guarda Costeira dos Estados Unidos nas proximidades da costa africana.

A defesa de Buzeira, conduzida pelo criminalista Eugênio Malavasi, afirmou que "a Justiça foi alcançada" e negou qualquer envolvimento do influenciador com o crime organizado. Já a defesa de Morgado, patrocinada pelo criminalista Felipe Pires de Campos, disse ao Estadão que "a decisão representa um importante reconhecimento das teses apresentadas pela defesa, especialmente quanto à desnecessidade da manutenção da prisão preventiva".

Quem é Buzeira

Buzeira ganhou projeção fora de sua bolha nas redes sociais depois de presentear o jogador Neymar com um cordão de ouro avaliado em cerca de R$ 2 milhões. O influenciador passou a ser alvo da polícia por envolvimento no que ficou conhecido como "jogo do bicho por meio digital".

O influenciador se apresenta nas redes sociais como alguém bem-sucedido nos negócios digitais, mas sua rápida ascensão financeira chamou a atenção da Polícia Civil de São Paulo em 2023.

Naquele ano, durante o cruzeiro que leva o nome de Neymar, Buzeira presenteou o jogador com um colar de ouro com os algarismos "00". "Esse é o 00 de verdade sou fã desse cara, zerei a vida 2023 concluído com sucesso", escreveu Bruno Alexssander na legenda de uma foto ao lado do atleta.

O número faz referência à maneira como Buzeira se apresenta nas redes sociais. "Influenciador chefe B 00, sem concorrentes", diz em seu perfil no Instagram.

Nascido em Itaquera, na zona leste de São Paulo, Bruno Alexssander inicialmente sonhava em se tornar jogador de futebol. O projeto, porém, foi abandonado porque ele não tinha o porte físico adequado. Depois, passou ao que chamou de "plano B": seguir carreira como cantor. A tentativa também não prosperou.

Longe dos gramados e dos palcos, Buzeira começou a colaborar com o negócio de comércio exterior do tio. Em meados de 2017, foi contratado por uma empresa do mesmo segmento, para a qual havia enviado currículo dois anos antes.

Em 2020, durante a primeira onda da pandemia de covid-19, ele foi demitido e passou a apostar na carreira como influenciador.

Durante a pandemia, Buzeira recebeu R$ 5,4 mil em auxílio emergencial entre abril e setembro de 2020, segundo dados do Portal da Transparência do governo federal. Foram quatro parcelas de R$ 1,2 mil e uma última de R$ 600.