Remédio contra overdose é encontrado no local da morte de Hayden Panettiere

Um dispositivo para aplicar Narcan, medicamento usado para reverter os efeitos de uma overdose de opioides, foi encontrado no local da morte de Hayden Panettiere, segundo fontes ouvidas pelo TMZ e pela revista People. A atriz americana, conhecida por trabalhos em séries como Nashville e Heroes, morreu aos 36 anos no último domingo, 16.

De acordo com o site, o medicamento, administrado por via nasal, teria sido encontrado sobre um colchão na residência onde Hayden foi localizada. Não há confirmação, porém, sobre quem foi a pessoa que recebeu a dose.

O TMZ afirma que Brian Hickerson, namorado de Panettiere, também estava morando na residência. Ele ainda não se pronunciou sobre a morte da atriz.

O TMZ informou também que duas ambulâncias foram enviadas ao endereço em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe, no entanto, se havia outra pessoa em situação de emergência no local.

O que se sabe sobre a morte de Hayden Panettiere

Equipes de emergência foram acionadas no domingo, 16, após receberem uma chamada sobre uma mulher em parada cardíaca. Os socorristas chegaram ao endereço e realizaram procedimentos avançados de suporte à vida, mas não conseguiram reanimá-la. Hayden foi declarada morta às 14h32.

A autópsia preliminar não encontrou sinais de trauma que pudessem ter contribuído para a morte, segundo o gabinete do médico-legista do Condado de Greenville.

"Durante a autópsia, não foram encontrados sinais de trauma que pudessem ter contribuído para a morte. A causa e as circunstâncias da morte ainda permanecem indefinidas, aguardando novas investigações e a conclusão de exames complementares", informou o comunicado.

A causa e as circunstâncias da morte ainda não foram determinadas. Segundo o The New York Times, um responsável pelo caso no gabinete do médico-legista afirmou que os resultados completos da autópsia podem levar até três meses para serem divulgados.

A investigação continua em andamento. Uma apuração preliminar do Departamento de Polícia de Greenville não encontrou evidências de "crime ou circunstâncias suspeitas".

Quem foi Hayden Panettiere

Hayden Panettiere começou a carreira ainda criança e ganhou destaque ao dar voz à personagem Dot, uma jovem princesa formiga, na animação Vida de Inseto (1998), da Pixar. Seu trabalho no álbum de leitura do filme rendeu uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Palavra Falada para Crianças.

A atriz alcançou maior reconhecimento ao interpretar Claire Bennet, líder de torcida do ensino médio que descobre ter superpoderes, na série Heroes, da NBC, lançada em 2006. Antes disso, participou do filme Duelo de Titãs (Remember the Titans, 2000), estrelado por Denzel Washington.

Na televisão, outro papel marcante foi o de Juliette Barnes em Nashville. Pela atuação na série musical, Hayden recebeu duas indicações ao Globo de Ouro, em 2013 e 2014, na categoria de Melhor Atriz em Série de Televisão, Minissérie ou Filme para Televisão.

Hayden também integrou a franquia de terror Pânico, interpretando Kirby Reed em Pânico 4 (2011) e Pânico 6 (2023).