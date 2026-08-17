Festival americano Levitation terá edição no Brasil: 'Artistas escolhidos pela música'

O festival americano de música alternativa Levitation terá uma edição no Brasil pela primeira vez. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 17, pela produtora Maraty, que o definiu como um festival sem "gigantismo" e onde "os artistas são escolhidos pela música e não pelo número de seguidores".

O Levitation Brasil vai ocorrer em 23 de janeiro de 2027, no Komplexo Tempo, em São Paulo, e terá na programação bandas internacionais como Melvins, Osees, Boris e Frankie and the Witch Fingers, além de quatro nomes importantes da cena alternativa brasileira: Test, Bike, Ema Stoned e Bufo Borealis. O festival ocorre ainda em 20 de janeiro em Buenos Aires e 21 de janeiro em Santiago.

Os ingressos vão à venda a partir das 10h de quarta-feira, 19, pelo site Fastix. Ingressos físicos sem taxa podem ser adquiridos na Loja 255 da Galeria do Rock.

O Levitation, que nasceu em Austin (Texas, EUA), chega pela primeira vez à América do Sul após 18 anos de existência. Nesses período, o festival aproximou diferentes gerações do rock psicodélico, punk, metal, indie, shoegaze, dream pop, darkwave, música eletrônica e outras vertentes experimentais.

A edição brasileira também terá uma feira de discos, camisetas, merchandise, livros e pôsteres. O espaço será voltado principalmente a marcas, selos e editoras independentes e alternativas, ampliando para outras áreas da produção cultural o mesmo princípio de curadoria aplicado aos palcos.

Levitation Brasil

Quando: 23 de janeiro de 2027

Onde: Komplexo Tempo - Av. Henry Ford, 511 - Parque da Mooca, São Paulo

Ingressos: Fastix