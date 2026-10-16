Karnal relata tentativa de assalto durante temporal em SP: 'Chutaram o retrovisor com raiva'

O historiador e colunista do Estadão, Leandro Karnal, relatou ter sofrido uma tentativa de assalto na última quarta-feira, 14, enquanto voltava para casa após sair do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, em meio ao temporal que atingiu a capital e deixou dezenas de ruas alagadas.

Em uma publicação nas redes sociais, Karnal afirmou que havia viajado para Goiás para dar uma palestra. Segundo ele, o voo de volta chegou à capital em meio ao temporal e, por isso, a aeronave permaneceu por mais de uma hora no ar antes de conseguir pousar.

O historiador disse que conseguiu pegar o carro para voltar para casa, mas que, em meio ao trânsito lento, dois homens em uma moto tentaram quebrar o vidro do veículo. "Não conseguiram, mas chutaram o retrovisor com raiva", escreveu.

Karnal relatou que precisou concluir a viagem sem o retrovisor direito. "Novo desafio: dirigir em meio ao engarrafamento sem o retrovisor direito, tentando adivinhar se novas motos ou outros veículos estavam na rota quando eu mudava de faixa", contou.

O colunista disse que levou 2h40 para percorrer um trajeto de nove quilômetros. "Há momentos em que o equilíbrio pessoal precisa se sobressair em meio à crise do mundo", refletiu.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou que não localizou registro da ocorrência.

O 15º Distrito Policial, que abrange a região do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, foi o que registrou o maior aumento no número de roubos e furtos na capital. Foram 580 ocorrências em julho de 2026, ante 453 no mesmo mês de 2025, o que corresponde a uma alta de 28%.

No mesmo período, o 34º Distrito Policial, que abrange as regiões do Morumbi e da Vila Sônia, também na zona sul, contabilizou 486 ocorrências de roubos e furtos, um aumento de 20,4% na comparação com julho do ano passado, quando foram registrados 404 casos.

Questionada no mês passado, a SSP informou que as polícias Civil e Militar atuam com os mesmos critérios em todas as regiões do Estado, sem distinção em razão do perfil do bairro, das vítimas ou dos estabelecimentos. "O policiamento na capital é constantemente reorientado a partir da análise dos indicadores criminais e do cruzamento de informações dos sistemas policiais e de inteligência."

A quarta-feira também foi marcada por transtornos provocados pelo temporal que atingiu a capital. Pelo menos seis voos com chegada ou partida previstas do Aeroporto de Congonhas precisaram ser cancelados, segundo a concessionária Aena, responsável pela gestão do terminal.