Filha de Netinho publica vídeo inédito do cantor e agradece apoio: 'Ainda vivendo esse momento'

A médica Bruna Trindade, filha única do cantor Netinho, publicou um vídeo inédito ao lado do pai e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu após a morte do artista. Em uma publicação nos Stories do Instagram na quinta-feira, 15, ela afirmou que ainda enfrenta um momento difícil e não conseguiu responder a todos os internautas.

"Quero agradecer, de coração, por todas as mensagens de carinho, apoio e conforto que recebi pela partida do meu pai. Ainda estou vivendo esse momento difícil e não consegui responder a todos, mas saibam que cada mensagem foi recebida com carinho e fez muita diferença para mim", escreveu.

Na sequência, Bruna agradeceu às pessoas que demonstraram afeto pelo cantor e pela família durante o período de luto. "Obrigada por todo o amor dedicado a ele e por estarem conosco, de alguma forma, nesse momento de tanta saudade", completou.

O vídeo compartilhado pela médica mostra Netinho durante uma apresentação em um trio elétrico.

Netinho morreu na terça-feira, 13, após complicações de saúde relacionadas a um linfoma não Hodgkin do tipo B. Segundo comunicado divulgado pela equipe do artista, a doença evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos.

Filha de Netinho se despediu do pai nas redes sociais

No dia da morte do artista, Bruna já havia publicado uma foto da infância ao lado do pai. Na ocasião, resumiu a despedida em uma declaração: "Te amo para sempre."

A médica tem 28 anos e é residente em ortopedia. Filha de Netinho com a jornalista Mariana Trindade, mantém um perfil discreto nas redes sociais.