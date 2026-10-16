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Carioca Mel Breia é eleita Miss Bumbum Brasil 2026; fotos

Influenciadora conquistou o primeiro lugar na 14ª edição do concurso, realizada em São Paulo, após performance inspirada em Marilyn Monroe

Mel Breia, do Rio de Janeiro, vence Miss Bumbum Brasil 2026
Mel Breia, do Rio de Janeiro, vence Miss Bumbum Brasil 2026 -
A carioca Mel Breia, de 24 anos, conquistou o título de Miss Bumbum Brasil 2026 na madrugada desta sexta-feira (16). Representante do Rio de Janeiro, a influenciadora superou as concorrentes na 14ª edição do concurso, realizada na Opium Club, em São Paulo. Com 117 centímetros de bumbum, ela apresentou um número inspirado em Marilyn Monroe durante a disputa, que teve Luiza Ambiel como apresentadora.
Com 117 centímetros de bumbum, Mel escolheu uma apresentação inspirada no universo burlesco e em Marilyn Monroe. Ela abriu o número ao cantar "Happy Birthday to You" à capela, em referência à interpretação que a atriz norte-americana fez da música no aniversário do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1962. A performance integrou a etapa final do concurso, diante dos jurados e do público presente.

Antes de vencer a disputa, a influenciadora já havia sido incluída pela Playboy Nova Zelândia em uma seleção de rostos associados à "beleza sem filtros". Ela também ganhou repercussão nas redes sociais ao relatar que gasta menos de R$ 100 por mês com maquiagem e que recorre a ingredientes naturais nos cuidados com a pele.

Entre os hábitos que descreveu estão o uso da parte interna da casca de banana no rosto e a aplicação de pitaya como maquiagem. Segundo seu relato, a proposta é manter uma rotina com poucos produtos e dispensar filtros nas fotos. Mel tem formação como atriz e já trabalhou como figurante em produções da TV Globo.

No resultado final, Cris Baldissera, representante do Rio Grande do Sul, conquistou o segundo lugar. Bruna Moraes, do Espírito Santo, ficou em terceiro e recebeu o título de Bumbum de Bronze. O concurso também distribuiu outras faixas: Gabi Rosa, de Santa Catarina, foi eleita Miss Bumbum Revelação, enquanto Bia Black, de Rondônia, recebeu o título de Miss Bumbum Simpatia.
Fotogaleria
Com 117 centímetros de bumbum, Mel Breia representou o Rio de Janeiro no Miss Bumbum Brasil 2026 e conquistou o primeiro lugar
Com 117 centímetros de bumbum, Mel Breia representou o Rio de Janeiro no Miss Bumbum Brasil 2026 e conquistou o primeiro lugar CO Assessoria / Divulgação
Finalistas do Miss Bumbum 2026
Finalistas do Miss Bumbum 2026 CO Assessoria / Divulgação
Finalistas do Miss Bumbum 2026
Finalistas do Miss Bumbum 2026 CO Assessoria / Divulgação
Vencedora do Miss Bumbum Brasil 2026, Mel Breia
Vencedora do Miss Bumbum Brasil 2026, Mel Breia CO Assessoria / Divulgação
Aos 24 anos, Mel Breia conquistou o primeiro lugar na 14ª edição do Miss Bumbum Brasil
Aos 24 anos, Mel Breia conquistou o primeiro lugar na 14ª edição do Miss Bumbum Brasil CO Assessoria / Divulgação
Carioca, Mel Breia vence Miss Bumbum Brasil 2026
Carioca, Mel Breia vence Miss Bumbum Brasil 2026 CO Assessoria / Divulgação
Mel Breia foi coroada Miss Bumbum Brasil 2026 durante a final do concurso, realizada em São Paulo
Mel Breia foi coroada Miss Bumbum Brasil 2026 durante a final do concurso, realizada em São Paulo CO Assessoria / Divulgação
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