'Quem Ama Cuida': Tom revela que Pilar planejou suborno em julgamento de Adriana; veja resumo

No capítulo desta sexta-feira, 16, de Quem Ama Cuida, Pedro descobre que Pilar pediu a Ademir para subornar Tom, enquanto Adriana se prepara para anunciar o resultado da auditoria à família Brandão.
Ainda, Pedro suspeita do envolvimento de Tom no atentado, e conversa com Adriana. Após ver um homem parecido com Heitor, Ingrid comenta sobre o encontro com seus irmãos.
Heitor deseja ver a família Brandão no dia do resultado da auditoria. No mesmo capítulo, Tilde e Edvaldo se beijam.
André relata à Dora as coisas que descobriu sobre o passado de Diná. Adriana informa a Pilar que a auditoria foi concluída e comunica a Heitor que ela própria revelará o resultado à família Brandão.