Arlete Salles é homenageada em festival de teatro com máscaras de seu rosto na plateia

A atriz Arlete Salles, de 88 anos, foi surpreendida com uma homenagem diferente durante a abertura da 18ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita), na noite de quarta-feira, 14, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ao terminar a apresentação do monólogo Mande Notícias do Mundo de Lá, ela encontrou máscaras com seu próprio rosto na plateia.

A iniciativa foi organizada por João Carlos Rabello, diretor do festival, que entregou à atriz a honraria da edição. O público acompanhou a homenagem na tenda principal do evento, que segue até 24 de outubro.

Primeiro monólogo de Arlete Salles

Em Mande Notícias do Mundo de Lá, Arlete Salles interpreta Eulália Eugênia, uma mulher que tem medo da morte e precisa ir ao cemitério se despedir de Rosimere, amiga de longa data. A história aborda o envelhecimento, o luto e os vínculos de amizade.

Escrita e dirigida por Carlos Jardim, a peça marca a estreia da atriz em um monólogo.

A 18ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra conta com mais de 20 espetáculos em sua programação.