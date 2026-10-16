Suspeito de cometer roubos e furtos de celulares é preso na Zona Sul

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A prisão foi realizada por policiais civis da 6ª DP (Cidade Nova) e da 14ª DP (Leblon), em conjunto com agentes do 23º BPM (Leblon). Segundo as investigações, Yago atuava como batedor, observando a movimentação nas ruas e identificando possíveis vítimas e oportunidades para a prática de crimes.



O suspeito foi localizado na Avenida Ataulfo de Paiva, na esquina com a Rua Rainha Guilhermina, enquanto conduzia uma motocicleta vermelha que, de acordo com a Polícia Civil, era utilizada nas ações criminosas. Ele foi levado à delegacia e vai responder por organização criminosa, roubo majorado e furto qualificado.





Sistema da prefeitura emitiu 103 alertas

A prisão contou com o apoio da CIVITAS Rio, Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública da Prefeitura do Rio. A motocicleta foi incluída no Cerco Eletrônico municipal em 22 de setembro, a pedido da Polícia Civil. Desde então, o sistema emitiu 103 alertas em tempo real sobre a circulação do veículo.



De acordo com a prefeitura, o cruzamento de imagens e registros de deslocamento ajudou a reconstruir trajetos e relacionar o investigado a pelo menos quatro crimes na Zona Sul. A análise também apontou conexões com outros núcleos da quadrilha que já haviam sido alvo de ações policiais.





Investigação apura atuação de outros integrantes



Segundo a Polícia Civil, Yago mantinha contato com Alexandre Bento Nunes, apontado como uma das lideranças do grupo e investigado por tentativa de latrocínio contra um policial militar no Leblon. Os investigadores também identificaram uma ligação com Thiago Américo do Livramento, conhecido como “Cocão”, apontado como responsável por parte do esquema de receptação e distribuição dos celulares roubados.



A apuração indica que a organização tinha funções divididas entre pessoas responsáveis pelos roubos e furtos e outras envolvidas na receptação e comercialização dos aparelhos. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e responsabilizar os demais suspeitos.



A reportagem do MEIA HORA tenta contato com Yago dos Santos Domingues. O espaço segue aberto para manifestações