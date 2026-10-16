Arthur Aguiar e Jheny Santucci reatam casamento; influenciadora revela nome da filha

Arthur Aguiar e Jheny Santucci reataram o casamento 11 dias após o anúncio da separação, e a influenciadora divulgou o nome da filha que o casal aguarda.

As suspeitas de que Aguiar e Santucci estariam juntos novamente passaram a circular quando ela voltou a usar "casada com @arthuraguiar" na descrição de suas redes sociais.

Segundo informações do Portal Léo Dias, que confirmou a volta com pessoas próximas ao casal, eles desejam manter o relacionamento de forma mais discreta ao final da gestação.

Em um vídeo do chá-revelação, publicado no último domingo, 11, já era possível ver um momento em que os dois trocavam um beijo.

Na quinta-feira, 15, Santucci revelou o nome escolhido para a filha: Valentina. Nos stories de seu Instagram, ela comentou a escolha.

"Esse era o nome da minha boneca quando criança. Sempre foi esse nome", explica sobre a escolha. "Antes mesmo de eu imaginar que ia engravidar de novo e antes mesmo de ter o Gabriel, eu falava que, quando fosse ter uma menina, seria Valentina. Tinha outras opções de nome também, mas o que mais fez sentido para a gente foi esse."