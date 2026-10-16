Número de crimes violentos cai 25,4% em setembro no Rio, aponta ISP

O número de vítimas de crimes classificados como letalidade violenta caiu 25,4% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2025, no Estado do Rio. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), que também registrou queda nos roubos de rua, de veículos e de carga no período.





Em setembro, foram contabilizadas 250 vítimas de letalidade violenta, contra o total registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, o estado somou 2.648 vítimas, uma redução de 6,9% em relação ao mesmo período de 2025. O indicador reúne homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, feminicídio, morte por intervenção de agente do Estado e roubo seguido de morte.



As mortes por intervenção de agentes do Estado também apresentaram queda. Foram 40 registros em setembro, redução de 20% na comparação anual. Entre janeiro e setembro, houve 501 mortes, número 3,7% menor do que o contabilizado no mesmo intervalo de 2025. LEIA MAIS: Polícia revela rotina de medo em 'condomínio do terror' em Nova Iguaçu Em setembro, foram contabilizadas 250 vítimas de letalidade violenta, contra o total registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, o estado somou 2.648 vítimas, uma redução de 6,9% em relação ao mesmo período de 2025. O indicador reúne homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, feminicídio, morte por intervenção de agente do Estado e roubo seguido de morte.As mortes por intervenção de agentes do Estado também apresentaram queda. Foram 40 registros em setembro, redução de 20% na comparação anual. Entre janeiro e setembro, houve 501 mortes, número 3,7% menor do que o contabilizado no mesmo intervalo de 2025.

Roubos também apresentam redução

Os roubos de rua, que incluem roubos de celulares, em coletivos e a transeuntes, tiveram 3.667 registros em setembro, uma queda de 17,1% em relação ao mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, foram 35.927 ocorrências, redução de 19,5%.



O roubo de carga teve uma das maiores quedas mensais entre os indicadores divulgados. Em setembro, foram registrados 96 casos, 47% a menos do que no mesmo mês do ano passado. Nos nove primeiros meses de 2026, o total chegou a 2.131 ocorrências, queda de 1,4%.



Já os roubos de veículos somaram 1.443 casos em setembro, redução de 19,8% na comparação anual. No acumulado de janeiro a setembro, porém, foram registrados 17.753 roubos, aumento de 3,6% em relação ao mesmo período de 2025.



Apreensões e prisões

O ISP contabilizou 466 apreensões de armas em setembro, queda de 11,2% na comparação com o mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, entretanto, foram 4.774 apreensões, alta de 7,8%.



As apreensões de fuzis também cresceram no acumulado de 2026. Foram 666 registros entre janeiro e setembro, aumento de 12,7% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Em setembro, houve 71 apreensões, redução de 5,3% na comparação anual.



O número de prisões em flagrante chegou a 3.285 em setembro, queda de 7,5% em relação ao mesmo mês de 2025. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, foram 32.634 prisões, aumento de 3%.



O cumprimento de mandados de prisão seguiu tendência semelhante: houve 1.128 registros em setembro, redução de 4,6% na comparação anual. De janeiro a setembro, foram cumpridos 9.851 mandados, alta de 8,1%.



A recuperação de veículos também apresentou aumento no acumulado do ano, com 13.162 veículos recuperados entre janeiro e setembro, crescimento de 2,1%. Em setembro, foram 971 recuperações, queda de 30,5% em relação ao mesmo mês de 2025.

