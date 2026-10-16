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PF prende jovem por apologia ao nazismo na Zona Norte

Suspeito foi encontrado em Anchieta durante operação

Materiais encontrados pelos policiais federais no imóvel revistado
Materiais encontrados pelos policiais federais no imóvel revistado -
Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por apologia ao nazismo e discriminação na internet, na manhã desta sexta-feira (16), em Anchieta, na Zona Norte do Rio. A prisão ocorreu durante a Operação Palimpsesto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para investigar a divulgação de conteúdos de exaltação à ideologia nazista e manifestações discriminatórias em diferentes plataformas digitais.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, os agentes encontraram materiais que podem contribuir para o avanço das investigações. Entre os itens apreendidos estão cadernos com desenhos, símbolos, anotações e escritos relacionados à ideologia nazista.

Segundo a PF, as apurações identificaram que o investigado utilizava diferentes redes sociais e plataformas digitais para publicar e compartilhar conteúdos de exaltação ao nazismo, além de mensagens de caráter discriminatório e intolerante.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber) da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O objetivo é combater a disseminação de discursos de ódio e de conteúdos extremistas no ambiente virtual.

Após a prisão, o jovem e os materiais recolhidos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, onde foram realizados os procedimentos para formalizar o flagrante. As investigações continuam para identificar possíveis conexões do suspeito com outras pessoas, os destinatários dos conteúdos divulgados e eventuais coautores ou colaboradores. 

O nome da operação faz referência aos palimpsestos, antigos manuscritos cujos textos eram apagados para que novas inscrições fossem feitas sobre a superfície reutilizada. De acordo com a PF, a denominação simboliza o trabalho de recuperação e reconstrução de vestígios digitais aparentemente ocultados, que podem ajudar a revelar conteúdos ilícitos e identificar os responsáveis.

A Operação Palimpsesto integra as ações da Polícia Federal voltadas à investigação de crimes cometidos pela internet, especialmente aqueles relacionados à disseminação de ideologias extremistas e à discriminação.
Fotogaleria
Materiais encontrados pelos policiais federais no imóvel revistado
Materiais encontrados pelos policiais federais no imóvel revistado Divulgação
Materiais encontrados pelos policiais federais no imóvel revistado
Materiais encontrados pelos policiais federais no imóvel revistado Divulgação
Policiais vistoriaram os aparelhos utilizados pelo jovem
Policiais vistoriaram os aparelhos utilizados pelo jovem Divulgação
Policiais vistoriaram os aparelhos utilizados pelo jovem
Policiais vistoriaram os aparelhos utilizados pelo jovem Divulgação
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