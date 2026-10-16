Selma Blair 'teve emergência médica', mas não tentou abrir porta de avião, diz assessor

Selma Blair foi acusada de agressão de segundo grau após um incidente violento em um voo no último domingo, 12. Um representante da atriz se pronunciou nesta sexta, 16, pela primeira vez desde o ocorrido, e negou que ela tenha tentado abrir a porta do avião, como foi reportado.

Em declaração enviada à revista People, ele disse: "Desde domingo à noite, o relato público do que aconteceu com Selma a bordo de um voo para Nova York foi construído quase inteiramente com base em uma declaração da polícia e uma manchete de dez anos atrás".

Em seguida, o representante criticou a forma como alguns veículos abordaram a questão: "Alguns jornalistas se dispuseram a escrever sobre Selma como um ser humano, e não apenas como uma manchete, e somos gratos a eles. Mas o jornalismo imparcial tem sido a exceção, e no espaço deixado pelo nosso silêncio, a especulação se cristalizou, sendo tratada como fato. Podemos, no entanto, corrigir alguns pontos que já estão circulando publicamente".

O comunicado também afirma que a atriz teria tido questões de saúde: "Selma Blair sofreu uma emergência médica durante o voo. Não houve nenhuma tentativa de abrir a porta da aeronave. Selma não tinha a intenção de ferir ninguém".

"Sugerir que Selma não tem esclerose múltipla é um absurdo. Seu diagnóstico é público desde 2018", continuou, referindo-se a rumores que surgiram nas redes sociais. "O que Selma conseguiu fazer fisicamente nos anos seguintes é nada menos que um milagre. Ela ainda tem dias ruins e convive com dores diariamente. Selma também tem afeto pseudobulbar, uma condição neurológica secundária à esclerose múltipla, que influencia diretamente a forma como um episódio médico se apresenta para pessoas que não a conhecem. Pelo mesmo motivo, ela viaja com um cão-guia que não sai do seu lado, e as autoridades tiraram o cão dela".

Selma Blair foi presa em 11 de outubro, após supostamente agredir duas comissárias de bordo durante um voo da Delta entre Los Angeles e Nova York. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, a atriz teria atacado um policial e uma enfermeira. Ela foi encaminhada a um hospital para avaliação e também poderá responder a acusações federais pelo incidente ocorrido na aeronave.

Na segunda-feira, 13, informações da Variety confirmaram, com base em registros do Tribunal Criminal do Queens, que Blair foi acusada de agressão em segundo grau após a prisão. A atriz pagou fiança de US$ 20 mil com cartão de crédito e foi liberada.