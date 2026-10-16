Avião de pequeno porte cai no interior de SP e mata duas pessoas

Dois homens morreram após a queda de uma aeronave de pequeno porte logo depois da decolagem na tarde desta sexta-feira, 16, no Aeroporto Tangará, em Orlândia, no interior de São Paulo. O avião caiu na pista, informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Defesa Civil de SP, a aeronave caiu por volta das 16h49 em área aberta, causando pequenos danos a estruturas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para adoção das demais providências no local.

A Polícia Militar também foi acionada e informou que a ocorrência está em atendimento.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e sediado em São Paulo, foram acionados para investigar a queda da aeronave de matrícula PP-ZLC, em Orlândia, no interior paulista.

Na etapa inicial da investigação, os profissionais coletam e verificam dados, preservam evidências, avaliam os danos à aeronave ou por ela e levantam outras informações.