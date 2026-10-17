Estado de saúde é estável

Segundo a direção do Miguel Couto, o estado de saúde dela é estável e a paciente deixou o local com familiares, que optaram por levá-la para hospital conveniado ao seu plano de saúde.

Após o ocorrido, foi disparado alerta nas redes de comunicação da Polícia Militar e, em uma ação de cerco, equipes do 4º BPM (São Cristóvão) interceptaram a dupla no Túnel Rebouças, sentido Zona Norte. Ao avistarem os policiais, os criminosos fugiram, deixando para trás uma motocicleta roubada e dois celulares, que passarão por perícia.