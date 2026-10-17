Assaltante derrubou a idosa

A vítima caminhava pela calçada, na altura do número 410, quando o assaltante se aproximou e puxou a bolsa dela. Em seguida, o criminoso derrubou a idosa e continuou tentando arrancar a bolsa de seu braço. Mesmo com a vítima caída no chão, ele insistiu no roubo e chegou a balear a idosa no pescoço, no ombro e na mão.
Poucos segundos depois, três homens que estavam nas proximidades intervieram. O assaltante, então, saiu correndo, levando a bolsa da vítima. Na fuga, ele subiu na garupa de uma motocicleta, onde um comparsa o aguardava, e deixou o local.
Equipes da Operação Segurança Presente do bairro chegaram em seguida e socorreram a idosa ao Hospital Municipal Miguel Couto, também localizado no Leblon.