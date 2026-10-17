Em 2023, a professora recebeu o Hypatia Award, prêmio internacional concedido pela Confederação dos Centros Internacionais para a Conservação do Patrimônio Arquitetônico (CICOP Net), em reconhecimento aos serviços prestados à Arqueologia, à História e à preservação do patrimônio cultural da humanidade.

Sua atuação ganhou projeção especialmente com a descoberta do Cais do Valongo, na região portuária do Rio. O local foi um dos principais pontos de desembarque de africanos escravizados nas Américas.