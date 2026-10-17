Jogos realizados em locais inseguros

Gustavo Iris Peçanha revela que recebe constantes relatos sobre a insegurança nos locais onde os jogos são realizados. "Não é de hoje que escuto relatos sobre quadras impróprias para a realização dos jogos, falta de segurança nos locais, tratamento por parte da arbitragem, entre outros problemas. Um evento do porte da LIVERJ (Liga de Voleibol Amador do Rio de Janeiro) não pode priorizar o crescimento e a expansão de suas atividades sem antes pensar na estrutura necessária para atender adequadamente a todos os seus participantes", afirmou.

"Muitas pessoas conhecidas que frequentam Rocha Miranda em prol desse clube já sofreram o mesmo que eu sofri no domingo. Tem tido muito assalto, principalmente de moto, e não recuperei nenhum bem ainda", explicou.