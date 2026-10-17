Atleta é assaltado

O atleta de voleibol Gustavo Iris Peçanha foi vítima de um assalto na saída do Clube Social e Esportivo dos Rodoviários, em Rocha Miranda, na Zona Norte, no último domingo (11). Indignado, ele questionou a falta de segurança no entorno dos locais onde ocorrem as partidas.

O caso foi flagrado por câmeras de segurança da região, que mostram o atleta sendo rendido por dois criminosos armados. Ele teve todos os seus pertences levados, incluindo a moto, o celular, documentos, uniforme e tênis.

Gustavo explica que já estava pronto para ir embora quando foi surpreendido pelos bandidos.

"De repente, na porta do clube, me deparei com bandidos e fui feito refém durante um assalto. No primeiro momento, tentei manter a calma e controlar o medo que me cercava, agindo com cautela e precaução para evitar que o pior acontecesse. Minha primeira reação foi de incredulidade. Em questão de segundos, meu dia virou de cabeça para baixo, e eu havia perdido bens pelos quais tanto lutei para conquistar", afirmou o atleta, acrescentando que conhece a competição há anos e reconhece todo o preparo necessário para a organização de um evento que acontece ao longo de todo o ano e atende a mais de 100 equipes.