S.S. Rajamouli, diretor de 'RRR', dará masterclass na Mostra de SP

O diretor indiano S.S. Rajamouli dará uma masterclass como parte da programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na próxima segunda-feira, 19.

O cineasta estará presente para exibição especial de seu filme RRR: Revolta, Rebelião, Revolução (2022), seguida de um debate com o público e da entrega do Prêmio Leon Cakoff.

Lançado diretamente em plataformas de streaming no Brasil, o longa-metragem - que tornou-se fenômeno fora da Índia e tornou-se vencedor do Oscar de Melhor Canção Original - terá sua primeira exibição em tela grande no país. A sessão tem início às 17h30, no Solar Fábio Prado, e ainda há ingresso disponíveis.

Atualmente, Rajamouli trabalha no lançamento de Varaaasi, filme previsto para 2027 e estrelado por Mahesh Babu e Priyanka Chopra Jonas.

Dia também terá masterclass com Eliane Caffé

Na segunda-feira, acontece também a masterclass O Cinema de Contrapartida em Territórios de Conflito. Ministrada pela roteirista e diretora Eliane Caffé e pela diretora de arte Carla Caffé, a atividade acontece a partir das 10h, abordando processos criativos colaborativos com base em produções como Narradores de Javé (2003) e Era o Hotel Cambridge (2016).

O público que visitar o Solar Fábio Prado também pode conferir a exposição gratuita TEMPO E MOVIMENTO: Os 50 Anos da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, sobre as cinco décadas do evento fundado por Leon Cakoff e atualmente dirigido por Renata de Almeida.

Serviço - SS Rajamouli na Mostra

Onde: Sala Petrobras na Mostra - Solar Fábio Prado (Avenida Faria Lima, 2.705).

Quando: Segunda-feira, 19 de outubro, às 17h30