Vaticano diz que papa Leão receberá alta hospitalar neste sábado

O papa Leão XIV receberá alta hospitalar neste sábado, 17, quatro dias após uma cirurgia de câncer de pulmão, e dará a tradicional bênção do meio-dia no domingo, 18, anunciou o Vaticano. O pontífice deve deixar o hospital no início da tarde (horário local) e retornar ao Vaticano, informou a Santa Sé em um breve comunicado.

Seu médico pessoal e cirurgião afirmou, em um comunicado separado, que Leão foi considerado "apto para receber alta hospitalar" com base nos resultados de exames de sangue e em uma radiografia de tórax realizada na manhã deste sábado, além de uma avaliação de seu estado clínico.

Leão, de 71 anos, teve o lobo inferior do pulmão direito removido depois que médicos identificaram um nódulo com suspeita de câncer. A cirurgia confirmou que ele tinha adenocarcinoma, o tipo mais comum de câncer de pulmão.

Desde a cirurgia de terça-feira, que confirmou o diagnóstico de câncer, Leão tem dado fortes sinais de boa recuperação, incluindo a realização de um telefonema com o presidente russo Vladimir Putin, reuniões com assessores de alto escalão e a celebração de missa na capela do hospital.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sisterma de notícias em tempo real do Grupo Estado