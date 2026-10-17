Papa deve receber alta hospitalar neste sábado, diz Vaticano





Seu médico pessoal e cirurgião afirmou, em um comunicado separado, que Leão foi considerado "apto para receber alta hospitalar" com base nos resultados de exames de sangue e em uma radiografia de tórax realizada na manhã deste sábado, além de uma avaliação de seu estado clínico.



Leão, de 71 anos, teve o lobo inferior do pulmão direito removido depois que médicos identificaram um nódulo com suspeita de câncer. A cirurgia confirmou que ele tinha adenocarcinoma, o tipo mais comum de câncer de pulmão.



Desde a cirurgia de terça-feira, que confirmou o diagnóstico de câncer, Leão tem dado fortes sinais de boa recuperação, incluindo a realização de um telefonema com o presidente russo Vladimir Putin, reuniões com assessores de alto escalão e a celebração de missa na capela do hospital. papa Leão XIV receberá alta hospitalar neste sábado (17), quatro dias após uma cirurgia de câncer de pulmão, e dará a tradicional bênção do meio-dia no domingo (18), anunciou o Vaticano. O pontífice deve deixar o hospital no início da tarde (horário local) e retornar ao Vaticano, informou a Santa Sé em um breve comunicado.Seu médico pessoal e cirurgião afirmou, em um comunicado separado, que Leão foi considerado "apto para receber alta hospitalar" com base nos resultados de exames de sangue e em uma radiografia de tórax realizada na manhã deste sábado, além de uma avaliação de seu estado clínico.Leão, de 71 anos, teve o lobo inferior do pulmão direito removido depois que médicos identificaram um nódulo com suspeita de câncer. A cirurgia confirmou que ele tinha adenocarcinoma, o tipo mais comum de câncer de pulmão.Desde a cirurgia de terça-feira, que confirmou o diagnóstico de câncer, Leão tem dado fortes sinais de boa recuperação, incluindo a realização de um telefonema com o presidente russo Vladimir Putin, reuniões com assessores de alto escalão e a celebração de missa na capela do hospital.

Recuperação

Leão XIV está em um quarto no 10º andar do hospital, ao lado de uma suíte papal com capela privada, que atualmente passa por uma reforma. O Vaticano havia informado, antes da cirurgia, que o pontífice deveria permanecer uma semana hospitalizado, mas ainda não anunciou se ele terá que cumprir um período de recuperação mais prolongado.



Em novo comunicado, o Vaticano informou que Leão XIV apresenta uma "evolução pós-operatória normal" e que os exames de sangue e radiografia torácica estão "dentro da normalidade". O pontífice também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória, segundo o comunicado, que cita os médicos do papa.

Papa pede cessar-fogo em região do sul da Ucrânia

O Papa Leão XIV pediu, nesta sexta-feira (16), ao presidente russo, Vladimir Putin, um cessar-fogo em uma região do sul da Ucrânia, durante uma conversa por telefone do hospital onde se recupera de uma cirurgia de câncer de pulmão.



Ele pediu a Putin "uma trégua para permitir o fornecimento de ajuda humanitária e médica e a retirada voluntária e segura da população civil" de Oleshki, cidade ucraniana situada entre os dois exércitos em guerra, às margens do rio Dnieper, informou o Vaticano nesta sexta-feira.



Ucrânia e Rússia reconhecem a crise humanitária nessa área da região de Kherson, mas se acusam mutuamente de dificultar o fornecimento de alimentos e as operações de retirada de civis. Por sua vez, Putin deu ao papa "uma explicação muito detalhada sobre a responsabilidade do regime de Kiev pela difícil situação humanitária", informou o Kremlin.



"Foi acordado que ambas as partes coordenariam esforços" para "criar condições que garantam a segurança da população da cidade e facilitem o fornecimento de bens essenciais", acrescentou a Presidência russa, segundo a qual Putin desejou ao papa uma "rápida recuperação".

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo