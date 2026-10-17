Missa de sétimo dia de Netinho será aberta ao público em Salvador

Família de Netinho divulga detalhes da missa de sétimo dia do cantor na Bahia Reprodução / Instagram

O convite foi publicado nas redes sociais na sexta-feira (16). No comunicado, os parentes de Ernesto de Souza Andrade Júnior, nome de batismo do músico, destacaram que a celebração será uma oportunidade de recordar sua trajetória e agradecer pelo carinho recebido após a morte."Neste momento de fé, saudade e gratidão, a família de nosso querido Ernesto de Souza Andrade Júnior, NETINHO, convida amigos, fãs e todos que o amavam para a celebração da sua Missa de Sétimo Dia", diz a mensagem.A família também explicou o significado do encontro religioso, que acontecerá no Largo do Senhor do Bonfim, no bairro de mesmo nome. "Será um momento de oração, de união e de agradecimento a Deus pelo privilégio de termos compartilhado a vida com alguém tão especial", acrescentou.Em outra mensagem, os familiares ressaltaram a importância das lembranças do músico para quem acompanhou sua carreira. "Netinho, seu legado é eterno, sua alegria permanece viva e seu amor continuará entre nós", afirmaram.Netinho morreu na terça-feira (13), em Salvador. O cantor tratava um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, desde março de 2025. Na época, ele precisou de internação após sentir fortes dores.Conhecido como um dos nomes do axé, o artista ganhou projeção nacional na década de 1990. Entre os sucessos de sua carreira estão "Milla", "Capricho dos Deuses" e "Menina". Suas apresentações em trios elétricos e grandes eventos ajudaram a levar o gênero musical a públicos de outras regiões do país.