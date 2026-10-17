Detran RJ muda horário de funcionamento de postos nesta segunda-feira

Devido ao feriado do Dia do Comércio , celebrado na segunda-feira (19), o Detran RJ alterou o funcionamento das unidades localizadas em shoppings e centros comerciais. Ao todo, 20 postos não funcionarão na data e outras duas unidades iniciarão o atendimento a partir das 13h.

Postos que não terão atendimento:



Penha, Park Shopping Campo Grande, Iguatemi, Belford Roxo, Itaguaí, Nova Iguaçu, Petrópolis, Copacabana, Rio Shopping, Via Brasil, Shopping Guadalupe, Américas Shopping, Itaboraí Plaza, West Shopping, Guarus Plaza, Shopping Rio das Pedras, Unapark Shopping, Estação Itaipava, Parque Shopping Sulacap e Shopping Aerotown Power Center.



Postos com funcionamento a partir das 13h:



Piraí e Center Shopping.



O Detran RJ reforça que os demais postos do estado funcionarão em horário regular, sem alterações no atendimento.

Lojas do Rio não abrem nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (19), comemora-se o Dia do Comerciário. E, por isso, com exceção dos estabelecimentos comerciais localizados nos aeroportos, portos e estações ferroviárias, metroviárias e rodoviárias, o comércio do Rio não poderá funcionar.

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ), estabelece que no Dia do Comerciário, comemorado sempre na terceira segunda-feira de outubro, as lojas não podem abrir. A CCT define ainda que são garantidos os salários dos empregados para todos os efeitos legais, inclusive o repouso semanal remunerado.



A exceção é para as lojas em aeroportos, portos e estações ferroviárias, metroviárias e rodoviárias, que devem ter um Termo de Adesão especial para abrir neste dia, homologado pelos dois sindicatos.

Detran RJ muda agendamento de identificação civil para o Gov.br

O Detran RJ vai transferir, a partir de 26 de outubro , o agendamento dos serviços de emissão e renovação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para a área do órgão na plataforma Gov.br. A mudança tem como objetivo aumentar a segurança do procedimento e combater fraudes por meio da autenticação dos usuários.

Desenvolvida em conjunto com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), a medida também busca dificultar a atuação de intermediários e a venda ilegal de vagas. Com a exigência de acesso autenticado pelo Gov.br, o agendamento deverá ser realizado diretamente pelo cidadão, tornando o processo mais transparente e seguro.



Para orientar a população sobre a mudança, o Detran RJ disponibilizará, a partir de 19 de outubro, um aviso informativo em seu site com o passo a passo para realizar o agendamento por meio do login único da plataforma.



Segundo o órgão, a iniciativa faz parte das ações de modernização dos serviços, com foco na proteção dos dados dos cidadãos fluminenses e na prevenção de fraudes e da comercialização irregular de atendimentos.