São Paulo x Vasco: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vasco segue lutando para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, apesar do bom momento nas copas. A equipe enfrentará o São Paulo neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir a São Paulo x Vasco

O duelo terá transmissão do Sportv (pay per view) e Premiere (pay per view).

Provável escalação do Cruz-Maltino

Após vencer o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, na última terça-feira (13), o Vasco deve ir praticamente titular para buscar a vitória contra o São Paulo.

O clube de São Januário tropeçou na última rodada do Brasileirão e empatou sem gols em casa contra o Remo, no sábado anterior (10), caindo para a 15ª posição, com 35 pontos, apenas três à frente do Internacional, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Mesmo com a partida de volta contra o Boca Juniors no meio da semana, o Vasco não deve poupar praticamente nenhum de seus principais jogadores em busca da vitória no Morumbis, mas conta com o retorno do atacante Facundo Colidio . O colombiano Marino Hinestroza está sendo poupado por conta de uma pancada sofrida na última partida. Além dele, Nuno Moreira, Cauan Barros, Spinelli, Matheus Carvalho e Cuesta seguem de fora.

Diante disso, o Vasco deve ir a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim; Puma Rodríguez (PH), Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Lescano; Andrés Gómez, Brenner (David) e Colidio.

Como deve jogar o Tricolor Paulista

O grande reforço para a equipe comandada por Dorival Júnior deve ser o retorno do atacante Luciano, que volta após duas semanas afastado por conta de uma lesão no adutor esquerdo, sofrida na derrota por 2 a 1 para o rival Santos, no dia 2 de outubro.

Mesmo assim, o São Paulo segue com o departamento médico cheio, contando com as ausências de Danielzinho, Nicolas e Domingos Duarte. Enquanto isso, o meio-campista Cauly foi poupado por precaução, e o jovem Djhordney está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Com isso, a provável escalação do Tricolor Paulista é: Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Pedro Lima (Lucas Ramon), Bobadilla, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri.

Arbitragem no Morumbis

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Acacio Menezes Leão (PA)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

