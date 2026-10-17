Botafogo x Chapecoense: onde assistir ao vivo, escalações e mais

O Botafogo vai enfrentar a Chapecoense, última colocada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando um novo respiro após ter se aproximado da zona de rebaixamento. O pontapé inicial da partida será dado às 18h (de Brasília).
Onde assistir Botafogo x Chapecoense
O confronto terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube).
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Provável escalação do Glorioso
Desde sua chegada, Tite ainda não conquistou nenhuma vitória no comando da equipe do Botafogo. Diante da sequência negativa, o Alvinegro vê a zona de rebaixamento se aproximar. O treinador retorna após ser expulso na derrota por 2 a 1 para o Vasco, na quarta-feira (7), e cumprir suspensão no empate em 1 a 1 contra o Coritiba, no domingo (11).
Além do retorno do treinador, o time titular deve sofrer algumas alterações. Vivendo seu pior momento com a camisa do Botafogo, o centroavante Arthur Cabral deve dar lugar a Tiquinho Soares. O argentino Álvaro Montoro também deve voltar a integrar os onze iniciais após se recuperar completamente de uma entorse no tornozelo, sofrida em um acidente doméstico. Por outro lado, O zagueiro Arthur Chaves não participou de último treino e deve seguir de fora, dando lugar novamente a Ferraresi.
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Com as mudanças, o Botafogo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo e Montoro; Ziyech, Matheus Martins e Tiquinho Soares.