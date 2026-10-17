Chuva forte e queda de temperatura marcam madrugada no Rio





Segundo o Centro de Operações Rio (COR), na no município, os maiores acumulados de chuva foram registrados na Rocinha (37,8 mm), Jardim Botânico (35,0 mm), Alto da Boa Vista (32,6 mm), Copacabana (32,0 mm) e Barra da Tijuca (31,6 mm).



Houve ainda ocorrências de bolsões d’água na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca; Autoestrada Fernando Mac Dowell (Lagoa-Barra), em São Conrado; Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema; Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande; Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão; Avenida de Santa Cruz, em Senador Vasconcelos; Rua Mário Ribeiro, no Leblon; e na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca.



Segundo o Sistema de Alerta de Cheias, do Instituto Estadual do Ambiente, diversos outros municípios do estado também tiveram registro de chuva forte. São eles: Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Silva Jardim, Teresópolis, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, São João de Meriti, Paracambi, Nova Friburgo e mais. A madrugada deste sábado (17) foi marcada por pancadas de chuva em diversos locais do Rio de Janeiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), todo o estado está sob alerta de perigo potencial para tempestade. A situação pode ficar pior no norte-fluminense, que tem alerta de perigo. A Marinha também emitiu um aviso de ressaca para a cidade do Rio e parte da Região dos Lagos.Segundo o Centro de Operações Rio (COR), na no município, os maiores acumulados de chuva foram registrados na Rocinha (37,8 mm), Jardim Botânico (35,0 mm), Alto da Boa Vista (32,6 mm), Copacabana (32,0 mm) e Barra da Tijuca (31,6 mm).Houve ainda ocorrências de bolsões d’água na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca; Autoestrada Fernando Mac Dowell (Lagoa-Barra), em São Conrado; Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema; Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande; Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão; Avenida de Santa Cruz, em Senador Vasconcelos; Rua Mário Ribeiro, no Leblon; e na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca.Segundo o Sistema de Alerta de Cheias, do Instituto Estadual do Ambiente, diversos outros municípios do estado também tiveram registro de chuva forte. São eles: Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Silva Jardim, Teresópolis, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, São João de Meriti, Paracambi, Nova Friburgo e mais.

Marinha emite alerta de ressaca



A Marinha do Brasil emitiu, na tarde desta sexta-feira (16), um aviso de ressaca válido das 15h de domingo (18) às 9h de segunda-feira (19). Ondas de até 2,5 metros de altura podem atingir o litoral do estado, da Costa Verde até parte da Região dos Lagos.

Previsão do tempo



Neste sábado (17), o deslocamento de uma frente fria continua a influenciar o tempo na cidade, segundo o Sistema Alerta Rio. Haverá predomínio de céu nublado com chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão fracos a moderados, com rajadas pontualmente fortes. As temperaturas têm mínima prevista de 19°C e máxima de 26°C.



Entre o domingo e a terça-feira (18 a 20), a entrada de ventos úmidos do oceano deixarão o céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento entre o domingo e a manhã de terça-feira. As temperaturas ficarão estáveis, variando de 26° a 17°C, entre máximas e mínimas.



Na quarta-feira (21), o sol pode voltar a aparecer, mas ainda haverá predomínio de céu nublado. As temperaturas entram em elevação, com máxima de 28°C e mínima de 18°C, e não há previsão de chuva.

Orientações



Durante o período de ressaca:



– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.



– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.



– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.



– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.



– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.



– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Em caso de chuvas intensas:



– Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;



– Não fique na beira de córregos e rios;



– Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;



– Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.

Em caso de ventos fortes:



Em casa:



– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.



– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;



– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;



– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;



– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;



– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;



– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;



– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;



– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;



– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;



– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.