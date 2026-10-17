Oito filmes sobre música para assistir na Mostra de Cinema de São Paulo

A 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, evento que ocorre na cidade até o dia 29, tem 380 filmes em sua programação que serão exibidos em diferentes salas da cidade. Entre eles, há produções que têm a música como tema. O Estadão separou oito dicas desse segmento para os fãs de música e de cinema juntarem suas duas paixões, entre documentários e ficções.

Um desses filmes, com estreia mundial na Mostra de São Paulo, é Leve Chico, de Marianna Brennand. A produção aborda a obra do compositor Chico Buarque pela visão de novos nomes da música brasileira, entre eles Zé Ibarra e Dora Morelenbaum.

Também haverá sessões do documentário Tribalistas - O Baú da Hora Fértil, de Dora Jobim, que relata a gênese do trio formado por Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown e acompanha a grande turnê realizada por eles entre 2018 e 2019.

O drama britânico Behemoth: Uma Vida Composta em Peças, com Pedro Pascal no elenco, conta a história de um violoncelista que, depois de fazer sucesso pelo mundo, volta para sua cidade natal em busca de se reencontrar.

É importante lembrar que a troca de ingressos para os filmes da Mostra é feita pelo aplicativo do evento e pelo site da Velox cinco dias antes de cada sessão, sempre a partir das 9h.

Behemoth: Uma Vida Composta em Peças

Com Pedro Pascal como protagonista, o drama escrito e dirigido por Tony Gilroy (Conduta de Risco e O Legado Bourne) conta a história do violoncelista Alex Serian, um músico talentoso que, depois de duas décadas viajando pelo mundo, volta para Los Angeles, sua terra natal, para se reencontrar consigo e com a música.

Horários de exibição:

22/10 - 21h00 - Cultura Artística

24/10 - 16h45 - Solar Sala Petrobras

26/10 - 15h00 - Cinesesc

28/10 - 19h10 - Belas Artes Frei Caneca

Elza

Por meio de entrevistas e registros de shows de diferentes épocas, o diretor Eryk Rocha repassa a vida e a carreira da cantora Elza Soares (1930-2002), conhecida por sua proximidade com o samba e, na sua última década de vida, pelo contato que estabeleceu com o público mais jovem.

Horários de exibição:

26/10 - 21h25 - Espaço Petrobras de Cinema

28/10 - 16h45 - Belas Artes Frei Caneca

Ensaiando o Brasil

Estreia da Mostra, o documentário acompanha os bastidores da Orquestra Jovem Tom Jobim e a formação de uma nova geração artística, entre ensaios, apresentações e processos de criação. Tudo sob a batuta dos maestros Nelson Ayres e Tiago Costa. Os músicos Guinga, Ricardo Herz e Gabriele Mirabassi e a cantora Mônica Salmaso compartilham experiências com os alunos.

Horários de exibição:

16/10 - 20h30 - Cine Belas Artes - Sala 1

18/10 - 17h15 - Cine Tutu

26/10 - 18h00 - Belas Artes Frei Caneca

Funk

Com Duda Santos, MC Nem e Rafael Delgado no elenco, o filme conta a história de MC Sabrina, uma jovem artista queer moradora de uma favela no Rio de Janeiro que, por meio de um produtor musical, tem a chance de ampliar o alcance de seu trabalho. Porém, nesse processo, ela luta para não perder sua identidade e rechaça as propostas de adequar sua música a uma proposta mais comercial. A direção dessa ficção é de Aly Muritiba.

Horários de exibição:

22/10 - 19h00 - Espaço Petrobras de Cinema

24/10 - 15h00 - Cine Belas Artes

Joy of Joys

O curta-metragem documental registra o encontro de cantores e músicos no lendário estúdio Abbey Road, em Londres, para a gravação do álbum Help 2, em benefício da organização War Child Records, voltada para o auxílio de crianças vítimas de conflitos pelo mundo. São as próprias crianças que gravaram as imagens - delas e de artistas como Arctic Monkeys, Depeche Mode, Olivia Rodrigo e Cameron Winter. A direção é de Jonathan Glazer e Mica Levi.

Horários de exibição:

18/10 - 21h00 - Belas Artes Frei Caneca

19/10 - 15h00 - Cinesesc

21/10 - 13h00 - Cine Belas Artes

29/10 - 15h30 - Solar Sala Petrobrás

Leve Chico

Composto por 13 episódios, o filme mostra artistas, sobretudo da nova geração, revisitando a obra do compositor Chico Buarque. Há números, por exemplo, de Dora Morelenbaum cantando Samba e Amor e Zeca Veloso em Todo Sentimento. Com estreia mundial na mostra, o longa tem direção de Marianna Brennand e roteiro de Clarice Falcão. A propósito, Leve é o nome de uma das canções de Chico, lançada no álbum Carioca (2006).

Horários de exibição:

27/10 - 19h00 - Cinesesc

29/10 - 18h45 - Cine Tutu

Neste Quarto

O filme da diretora Ana Rocha de Sousa acompanha a turnê da cantora portuguesa Carminho pelo Japão, durante as apresentações do álbum Portuguesa, dedicado ao fado contemporâneo. A ideia de Sousa foi compreender a diferença entre compreender (a língua) e sentir a emoção (da música). Carminho também contribuiu, registrando alguns momentos com uma filmadora Hi8, que gera imagens analógicas.

Horários de exibição:

17/10 - 20h10 - Solar Sala Petrobras

18/10 - 18h00 - Cinesystem Belas Artes Frei Caneca 3

22/10 - 14h00 - Cine Tutu

25/10 - 21h50 - Espaço Petrobras de Cinema - Sala 1

Tribalistas - O Baú da Hora Fértil

O filme celebra os 25 anos da reunião de Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes no trio pop Tribalistas. Pelo olhar da diretora Dora Jobim, o público pode ver desde os primeiros encontros dos músicos, em abril de 2001, na Bahia, até a turnê realizada por eles entre agosto de 2018 e abril de 2019, totalizando 34 shows no Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Europa. A maioria dos registros é inédita.

Horários de exibição:

24/10 - 17h00 - Cultura Artística

29/10 - 21h20 - Reserva Cultural