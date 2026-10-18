Investigado é velho conhecido

Durante as diligências, os policiais identificaram que um dos investigados possui elementos que o relacionam a uma organização criminosa que já havia sido alvo da Civil, no escopo da Operação Metástase, deflagrada em julho.

Na ocasião, a corporação desarticulou um esquema especializado em roubos de cargas e distribuição clandestina de medicamentos oncológicos e imunossupressores. As investigações identificaram movimentações financeiras superiores a R$ 33 milhões em apenas um ano. A quadrilha também utilizava empresas de fachada para recolocar o material roubado no mercado.

Ao todo, foram cumpridos 96 mandados de busca e apreensão e cinco prisões. Os novos elementos indicam que integrantes do núcleo operacional da organização criminosa podem ter continuado atuando mesmo após a operação anterior.