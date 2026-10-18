Criminosos trocaram as placas para dificultar localização

Enquanto parte dos criminosos monitorava o deslocamento do caminhão, outros ficaram responsáveis pela abordagem, escolta e proteção da carga roubada.

Para dificultar a localização do caminhão, os criminosos ainda trocaram as placas por outras que eram de um veículo com características semelhantes ao roubado.

As investigações apontam que o grupo é vinculado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no Complexo da Maré, também na Zona Norte. O caminhão foi encontrado nas proximidades da comunidade, mas toda a carga de medicamentos havia sido levada.

Ainda segundo as investigações, ao menos três carros usados pelos criminosos no ataque estavam cadastrados em uma plataforma de transporte de passageiros por aplicativo. Os veículos continuavam circulando pela cidade e realizando corridas.