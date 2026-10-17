Diogo Nogueira desmente namoro com Wic Tavares: 'Grande amiga. Uma querida'

Diogo Nogueira usou o Instagram para desmentir um suposto namoro com a cantora Wic Tavares neste sábado, 17: "Estou solteiríssimo no Rio de Janeiro e feliz à beça!"

Desde que terminou seu relacionamento com Paolla Oliveira, em dezembro de 2025, ele não assumiu outra relação publicamente.

O pronunciamento foi feito após uma reportagem do jornal Extra indicar o suposto affair. "Estão falando que estou namorando com a Wic, ou coisas assim. A Wic é uma grande amiga."

"Considero uma das grandes cantoras do nosso samba, principalmente do nosso samba-enredo. É uma querida, uma grande amiga. Estão inventando que estou saindo com a Wic. Não tenho nada com a Wic", concluiu Diogo Nogueira.

Wic Tavares elogia Paolla Oliveira

Em sua postagem anterior, Wic, que é ligada ao carnaval, havia publicado um story mostrando um convite que recebeu para evento da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, do Rio, a ser realizado neste sábado, 17.

"Recebi um presentaço, um super convite de uma rainha maravilhosa que eu amo. Amanhã é dia de Paolla Oliveira, de coroação, estou super feliz!", disse.

Posteriormente, Wic também compartilhou os stories com a negativa de Diogo Nogueira.