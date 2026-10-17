Richarlison cobra investigação da PF por ilha e acusa Flávio Bolsonaro

No relato, o ex-atacante do Fluminense, acusa o senador e candidato a presidência da república, Flávio Bolsonaro (PL) de ter conseguido a posse do imóvel sem pagar pelo investimento que ele diz ter feito. Richarlison também menciona o advogado Willer Tomaz, ligado à empresa que obteve decisão judicial favorável na disputa.
Richarlison contou que adquiriu o imóvel entre 2020 e 2021, durante a pandemia de Covid-19, em uma negociação que envolveu Alencar da Silveira Júnior, então presidente do América-MG, e Renato Rocha Velasco. Segundo o atacante, houve interessados na compra da propriedade, entre eles Flávio Bolsonaro, mas ele não aceitou a proposta atribuída ao senador.
O atleta também questionou o andamento das ações judiciais. De acordo com sua versão, enquanto sua parte recebia a informação de que a regularização poderia levar meses ou anos, a posse teria sido transferida em prazo muito menor.
"Flávio Bolsonaro e o tal do Willer Tomaz foram lá e, em 24 horas, pegaram a posse da ilha. Aí a Justiça falhou. Para mim, isso precisa ser investigado. Como é que uma coisa que diziam que ia levar meses ou anos aconteceu tão rápido? Eu quero entender para onde foi o meu dinheiro e como conseguiram tirar de mim aquilo que eu tinha comprado", argumentou.
Pedido à PF e promessa de doação
No vídeo, Richarlison pediu que a Polícia Federal apure as circunstâncias da disputa e esclareça o destino do valor que afirma ter investido. Também convocou seguidores a cobrar explicações de Flávio Bolsonaro durante uma agenda prevista para este domingo (18), no Espírito Santo.
"Eu peço à Polícia Federal que olhe esse caso com carinho, que investigue tudo. Não estou fazendo isso por vingança e não quero tomar nada de ninguém. Quero apenas saber o que aconteceu e receber o dinheiro que coloquei ali. Se alguém errou, que responda por isso", afirmou.
Natural de Nova Venécia, no Norte capixaba, o atacante prometeu destinar parte do dinheiro que espera recuperar ao hospital da cidade.
“Se eu recuperar esse dinheiro, parte do dinheiro eu estarei doando pro hospital lá da minha cidade, de Nova Venécia, pra poder estar ajudando o hospital lá. Eu não quero ficar com tudo. Quero ajudar as pessoas da minha cidade, mas primeiro preciso recuperar aquilo que conquistei trabalhando”, afirmou.
Entenda a disputa pela Ilha Comprida
A propriedade reúne 11 suítes, piscina, quadra de tênis, heliponto, praia privativa e cachoeira. A disputa ganhou repercussão pública em 2022, após reportagens detalharem o conflito entre as empresas.
A empresa ligada ao jogador sustentava ter adquirido regularmente os direitos sobre o imóvel. Já a companhia ligada a Tomaz reivindicava a posse com base em documentos e negociações anteriores envolvendo antigos titulares dos direitos de ocupação.
Em maio de 2022, uma decisão liminar determinou a transferência da posse para a empresa ligada ao advogado. A medida foi contestada pela parte associada a Richarlison, que chegou a obter uma decisão favorável em plantão judicial. Posteriormente, Tomaz recorreu e voltou a conseguir o direito de posse.
Na defesa de sua posição, o advogado afirmou que a aquisição tinha respaldo documental e declarou que sua empresa assumiu cerca de R$ 2 milhões em pendências fiscais e administrativas relacionadas à antiga detentora dos direitos sobre a área. Tomaz também disse ter investido aproximadamente R$ 5 milhões na regularização do imóvel.
Flávio Bolsonaro entrou no contexto do caso após visitar a propriedade e demonstrar interesse nela, segundo relatos publicados à época. O senador foi indicado como testemunha em uma das ações, mas não participou do processo como autor ou réu.
Em junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o entendimento favorável à empresa ligada a Tomaz. As ações foram posteriormente encerradas após a desistência dos autores, conforme informações divulgadas sobre o caso.
A decisão favoreceu a empresa ligada ao advogado na disputa pela posse, mas não comprova, por si só, as acusações feitas agora por Richarlison. O jogador afirma que não recebeu o valor investido e pede investigação sobre o caso.
Quem é Richarlison
Pela Seleção Brasileira, Richarlison participou da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Na competição, marcou três gols, incluindo dois na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na estreia brasileira. O segundo gol daquela partida, uma finalização de voleio, ganhou destaque internacional.
O jogador também integrou a equipe brasileira que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021. Fora dos gramados, costuma usar as redes sociais para se posicionar sobre temas sociais e divulgar iniciativas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.