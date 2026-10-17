Reitor da PUC do Paraná, Rogério Mateucci morre em acidente causado por forte ventania nos EUA

O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Rogério Renato Mateucci, de 55 anos, morreu após ser atingido na cabeça pelo pedaço de um telhado de acrílico arrancado pelo vento, em Scottsdale, nos Estados Unidos.

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira, 16, durante uma visita guiada ao marco histórico de Taliesin West, na cidade da Grande Phoenix, no Arizona. O reitor viajava a trabalho.

De acordo com a polícia de Scottsdale, o brasileiro estava na companhia de outras pessoas que não se feriram. O acidente aconteceu por volta das 18 horas, durante forte ventania.

Equipes de socorro foram acionadas e ele chegou a receber os primeiros atendimentos, mas não resistiu. A morte foi constatada no local. O caso, inicialmente tratado como um acidente decorrente das condições climáticas, está sendo investigado.

Mateucci estava em viagem com outros educadores e a comitiva visitava o complexo que foi a casa de inverno do arquiteto Frank Lloyd Wright no deserto, de 1937 até sua morte, em 1959.

Atualmente, o local abriga o campus principal da Escola de Arquitetura de Taliesin e a sede da fundação que leva o nome do arquiteto. Aberto ao público, o local é usado para passeios e visitas guiadas.

Quem foi Rogério Renato Mateucci

Rogério Mateucci nasceu em 1971, em Americana, no interior de São Paulo, e ingressou no Instituto Marista em 1992. Ele se tornou Irmão Marista em 1997, professando os votos religiosos de consagração à Igreja Católica.

Formado em Pedagogia, o reitor era mestre e doutor em liderança educacional pela Fordham University, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, dirigiu o Colégio Marista de Londrina, ocupou vários cargos de liderança na PUCPR, incluindo a Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão.

Mateucci era reitor da PUCPR desde 2022 e havia sido reconduzido ao cargo em dezembro de 2025 para o mandato de 2026 a 2029.

Na universidade, desenvolveu iniciativas voltadas à identidade institucional, à inovação acadêmica, à inclusão e à responsabilidade social. Também integrava o Conselho Provincial da PMBCS e o Conselho Superior da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC).

Manifestações de pesar

A morte do reitor consternou os meios acadêmicos e setores da Igreja Católica. Houve várias manifestações de luto e pesar.

A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou uma "Mensagem de Condolência" pelo falecimento Rogério Renato Mateucci.

Segundo a nota, Rogério pertencia à Congregação dos Irmãos Maristas, ordem religiosa católica fundada em 1817 por São Marcelino Champagnat, na França. A congregação é mantenedora da PUCPR.

Na mensagem, a CNBB reforça que a vida de irmão Rogério "foi marcada pelo serviço, pela generosidade e pela fidelidade à missão educativa e evangelizadora, deixa uma presença que permanece viva na memória agradecida de todos aqueles que caminharam com ele".

A Arquidiocese de Londrina publicou uma mensagem nas redes sociais, na qual lamentou o falecimento e convidou a comunidade católica a se unir em oração.

Já o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp), responsável pela missão internacional da qual Mateucci participava, divulgou uma nota de pesar. A entidade mencionou a trajetória do religioso na gestão educacional e sua atuação na formação de estudantes.

O governo do Paraná divulgou nota manifestando profundo pesar pelo falecimento de Rogério Renato Mateucci.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior também lamentou a perda do reitor. "Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do reitor da PUCPR, Irmão Rogério Renato Mateucci. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda a comunidade da PUCPR. Que Deus conforte a todos neste momento de dor", afirmou, em nota que destaca, ainda sua trajetória "marcada pelo compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como com o desenvolvimento científico e tecnológico do Paraná".

Aulas estão suspensas na PUCPR

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná e a Congregação dos Irmãos Maristas também lamentaram seu pesar em notas.

A universidade comunicou a suspensão das aulas nos campi de Curitiba, Londrina e Toledo neste sábado, 17, e na segunda-feira, 19.

Na segunda-feira, o expediente da instituição também estará suspenso. Haverá uma missa em memória do reitor na Capela Universitária Jesus Mestre, às 17h30, que será transmitida pelo canal do Youtube da PUCPR.

Segundo o comunicado, assim que o corpo chegar ao Brasil serão informados os rituais de exéquias.