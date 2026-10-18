Bruna Marquezine faz autocrítica sobre namoros: 'Meio roubada'

Bruna Marquezine, de 31 anos, abriu o jogo sobre seus antigos relacionamentos e admitiu que nem sempre foi uma boa parceira. Durante participação no podcast "É Noia Minha?", apresentado por Camila Fremder, a atriz fez uma reflexão sobre o passado e revelou como o amadurecimento mudou suas prioridades no amor.
"Eu acho que tive fases da minha vida em que fui meio roubada para alguém também. Com a melhor das intenções, não querendo ser. Olhando para trás hoje, eu falo: 'Cara, não sei se estava na minha melhor fase ali'", confessou.
A declaração surgiu durante uma conversa sobre a segunda temporada da série "Amor da Minha Vida", do Disney+. Bruna reconheceu semelhanças entre sua trajetória e a de Bia, personagem que interpreta na produção. O assunto ainda rendeu um momento descontraído. Quando Camila afirmou que nunca havia reatado um namoro, a atriz brincou ao dar a entender que já voltou com algum ex, mas não revelou detalhes.
Ao falar sobre o que busca atualmente em um relacionamento, Bruna contou que deixou de lado as grandes demonstrações de amor e passou a valorizar a tranquilidade e a maturidade. "Eu estou apaixonada pela estabilidade. Acho que tem a ver com a maturidade. Todas as frases que eu idealizava que queria ouvir da boca do parceiro, todas as provas de amor e atitudes, esquece. Joga tudo fora. Eu não acho nada disso mais legal. De nada serve. É outra coisa agora que acho linda, romântica, sexy", declarou.
Além da vida amorosa, a artista falou sobre as mudanças na relação com a carreira. Na televisão desde a infância, ela contou que, durante muito tempo, associou sua identidade ao trabalho e sentia uma cobrança constante para alcançar novos resultados.
"Vivi muitos anos com uma frustração constante, de que nada do que você fez está bom o suficiente. Precisa de mais e mais", desabafou.
Hoje, Bruna afirma que conseguiu encontrar um equilíbrio maior entre a profissão e a vida pessoal. "Acho que é uma das primeiras fases da minha vida em que o trabalho não é mais quem eu sou. Isso é muito legal", celebrou.
"Eu acho que tive fases da minha vida em que fui meio roubada para alguém também. Com a melhor das intenções, não querendo ser. Olhando para trás hoje, eu falo: 'Cara, não sei se estava na minha melhor fase ali'", confessou.
A declaração surgiu durante uma conversa sobre a segunda temporada da série "Amor da Minha Vida", do Disney+. Bruna reconheceu semelhanças entre sua trajetória e a de Bia, personagem que interpreta na produção. O assunto ainda rendeu um momento descontraído. Quando Camila afirmou que nunca havia reatado um namoro, a atriz brincou ao dar a entender que já voltou com algum ex, mas não revelou detalhes.
Ao falar sobre o que busca atualmente em um relacionamento, Bruna contou que deixou de lado as grandes demonstrações de amor e passou a valorizar a tranquilidade e a maturidade. "Eu estou apaixonada pela estabilidade. Acho que tem a ver com a maturidade. Todas as frases que eu idealizava que queria ouvir da boca do parceiro, todas as provas de amor e atitudes, esquece. Joga tudo fora. Eu não acho nada disso mais legal. De nada serve. É outra coisa agora que acho linda, romântica, sexy", declarou.
Além da vida amorosa, a artista falou sobre as mudanças na relação com a carreira. Na televisão desde a infância, ela contou que, durante muito tempo, associou sua identidade ao trabalho e sentia uma cobrança constante para alcançar novos resultados.
"Vivi muitos anos com uma frustração constante, de que nada do que você fez está bom o suficiente. Precisa de mais e mais", desabafou.
Hoje, Bruna afirma que conseguiu encontrar um equilíbrio maior entre a profissão e a vida pessoal. "Acho que é uma das primeiras fases da minha vida em que o trabalho não é mais quem eu sou. Isso é muito legal", celebrou.