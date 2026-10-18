Paolla Oliveira revela conselho que deu a Virginia sobre a Grande Rio

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre uma conversa que teve com Virginia Fonseca antes da saída da influenciadora da Grande Rio. Coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense neste sábado (17) , na Zona Norte do Rio, a atriz contou que incentivou Virginia a continuar na escola e admitiu ter ficado surpresa com a mudança.

Em conversa com a imprensa, Paolla negou que Virginia tenha pedido para ela reassumir o posto na escola de Duque de Caxias, onde desfilou por sete anos. Segundo a artista, as duas conversaram sobre o peso dos compromissos do Carnaval. "Não foi um pedido. Trocamos, sim, umas mensagens, foi bem tranquilo. Trocamos, inclusive, sobre o desafio do carnaval. É algo gigante, que toma muito espaço na nossa vida. Ela chegou a comentar que não sabia se ia ter disponibilidade. Mas eu não sabia que era para agora", explicou.



Paolla contou que aconselhou a influenciadora a dar mais uma chance à experiência. "Eu incentivei, falei que o primeiro ano era difícil, mas o segundo era melhor e mais leve. Eu soube da notícia dela assim como vocês. Fiquei surpresa. Mas somos três mulheres nesta história: eu, Virgínia e Anitta (atual rainha da Grande Rio). Três mulheres adultas, capazes de fazer suas próprias escolhas."



A atriz também esclareceu por que não retornou à Grande Rio, agremiação que deixou por motivos pessoais. Quando recebeu o convite da Imperatriz, Virginia ainda estava confirmada para o Carnaval seguinte. "Quando a Imperatriz entrou na minha vida, a Grande Rio estava com uma rainha, confirmada no posto para o ano seguinte", afirmou. "Óbvio que pensei na Grande Rio. Mas não posso começar em um posto que eu mesma deixei, por motivos pessoais, importantes para mim", acrescentou.



Coroada por Iza, Paolla admitiu que não tinha planos de assumir outra bateria, apesar da saudade da avenida. "Foi um convite muito carinhoso. E eu não pensava em voltar. Pensava na saudade que eu estava da avenida, o quanto me fazia bem isso. Mas eu não pensava em voltar", disse.