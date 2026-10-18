Confira resultado da Mega-Sena deste domingo (18)

sorteio do concurso 3071 da Mega-Sena aconteceu na manhã deste domingo (18), às 11h, em São Paulo. O prêmio desta loteria estava estimado em R$ 170 milhões.

Os números sorteados da Mega-Sena 3071 foram: 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Mesmo sem vencedor na faixa principal, outras apostas foram premiadas: 102 apostas acertaram cinco número e ganharam R$ 58.806,72. Outras 7.381 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 1.339,55.

Sem vencedores, a Mega-Sena de hoje acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 185 milhões. O próximo sorteio, 3072, acontece na terça-feira, 20 de outubro. Todas as apostas registradas até 20h do dia do sorteio entram na disputa do próximo concurso.

Para participar é preciso fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. A aposta mínima custa R$6, com direito de escolher seis dezenas de 1 a 60.

Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$42. O valor depende de quantos números você pretende colocar no jogo.

O último resultado da Mega-Sena 3070, desta quarta-feira (14) foi: 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60.

Prazo para retirada do prêmio



Independentemente do valor ganho na Mega-Sena, o apostador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para realizar o saque.



É importante ficar atento a esse prazo, pois caso o prêmio não seja retirado dentro desse período, a quantia perde a validade e é automaticamente repassada ao Tesouro Nacional. Os recursos, então, são destinados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Como funciona o saque do prêmio



Na Mega-Sena, o resgate dos valores pode ser feito em casas lotéricas credenciadas, nas agências da Caixa ou por transferência via Mercado Pago, conforme as regras da instituição.



Prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser retirados em lotéricas, agências da Caixa ou transferidos para uma conta do Mercado Pago. Já os valores iguais ou superiores devem ser sacados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal.



Nesses casos, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com CPF e do comprovante original da aposta premiada.

Para quem realizou a aposta pelo Internet Banking Caixa, o saque de qualquer valor também deve ser feito em uma agência da instituição. Nessa situação, a retirada pode ser realizada pelo titular ou por um procurador, desde que esteja com a documentação necessária.

*Com informações do Estadão

*Estagiária sob supervisão de Thalita Queiroz