Segundo a cantora Michelle Nascimento, irmã de Gisele, as mulheres estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito. Nas redes sociais, ela publicou uma foto no local e falou sobre as agressões.
"Mulheres, não aceitem homens batendo em vocês. Cadeia neles. Israel defendeu a mãe como minha filha me defenderia, e eu a minha filha, minha mãe, irmã e sobrinha", escreveu ela, que acrescentou: "Eu lamento pela perda da família do Thiago, mas o Thiago já bateu na Gisele em 2009 e tem B.O.. Chega de feminicídio no Brasil. Chega de homem bater em mulher. Chega!", desabafou.