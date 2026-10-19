Familiares de Gisele relatam o ocorrido nas redes sociais

Nas redes sociais, a filha de Gisele, Isabela Nascimento, também confirmou que o irmão atirou no tio para defender a mãe.

"Quem não presenciou tudo o que aconteceu não tem o direito de opinar ou de falar. Eu vi tudo! O meu irmão só estava defendendo a minha mãe", disse.

'Sobrinha do coração' de Gisele, Ana Rocha também presenciou as agressões e chegou a ser ferida por Thiago ao tentar separar a briga. Ela mostrou que ficou com os ombros machucados.

"Vocês não sabem o que estão falando. Ele não agrediu fisicamente só a minha tia, mas a mim, (que estava) tentando defendê- la. Tentando apartar ele dela, ele foi e me machucou! Israel foi um herói", afirmou.

Até o fechamento desta edição, a cantora Gisele Nascimento apenas repostou uma publicação com a frase "Israel, você é o herói da sua mãe".