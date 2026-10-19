Tiroteio durou cerca de uma hora

Segundo Adriana, os tiros tiveram início por volta das 22h e seguiram por cerca de uma hora. A região convive com sucessivas tentativas de invasão e guerras por expansão e domínio territorial.

"Foi muito, mas muito tiro. Pelo barulho, parecia que era dentro de casa. Ninguém conseguia sair, quem tava na rua não conseguia entrar na comunidade. Eles estavam parando todo mundo no meio da rua, invadiram a casa de santo de um amigo nosso. Foi uma uma sessão de horror."

Esta não é a primeira vez que Luís Cláudio é baleado durante uma guerra entre as facções. Em agosto de 2024, ele foi uma das vítimas do ataque a um bar na Rua Silvio Tibiriçá, em Turiaçu, na Zona Norte.