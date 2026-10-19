Outro entregador não resistiu

Segundo Adriana, um outro entregador também foi baleado durante o confronto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, ele foi identificado como Wendrel Silva da Rocha. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte.

A Polícia Militar informou que os agentes do 9ºBPM foram acionados para verificar informações de um possível ataque de criminosos oriundos da comunidades da Serrinha na comunidade Congonha, em Madureira. Durante a ação, a equipe avistou um veículo que deixava a região em alta velocidade. Os militares realizaram a abordagem e no interior do automóvel encontraram um homem baleado sendo levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. A ocorrência foi registrada na 29ª DP.