Cindy Crawford fala pela 1.ª vez sobre morte do filho, Presley, aos 27 anos

Cindy Crawford falou pela primeira vez sobre a morte do filho, Presley Gerber, aos 27 anos, ocorrida há cerca de um mês, em 20 de setembro. Neste domingo, 18, ela publicou em seu Instagram um comunicado assinado em conjunto com seu marido, Rande Gerber, e a outra filha do casal, Kaia Gerber.

"Estamos mais do que devastados em perder o nosso amado filho e irmão. Nos sentimos tão abençoados por ter tido Presley nas nossas vidas por 27 anos. Ele é uma alma doce e bela que amou e foi amado, agora e para sempre", consta.

Em seguida, a postagem de Cindy Crawford continua: "Estamos muito orgulhosos sobre como ele se mostrou ao mundo, com gentileza e vulnerabilidade. Somos gratos pelas demonstrações de amor e apoio vindas de tantos que conhecem e amam a nossa família e até mesmo de estranhos que sentiram a nossa dor."

"Até que nos encontremos novamente, nosso adorável menino. Nós te amamos para sempre", encerra o texto, assinado por "Mamãe, papai e Kaia".

Presley Gerber seguiu os passos da família e também trabalhou como modelo. Ao menos desde 2019, porém, enfrentou problemas relacionados ao abuso de substâncias e à sua saúde mental, chegando a entrar em coma por conta de uma overdose de fentanil em 2024, por exemplo.

A causa da morte, ocorrida em 20 de setembro de 2026, não foi revelada, mas o Instituto Médico-Legal de Los Angeles informou, em seu relatório, que ele morreu em uma clínica de reabilitação.