Lula: cada data center que vier para o Brasil terá 10% dos dados para o governo brasileiro

O candidato à reeleição à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste domingo, 18, que o governo fique com 10% dos dados de todos os data centers que operarem no Brasil.

"Que a gente possa produzir banco de dados, e cada data center que vier para o Brasil vai ter que permitirque 10% dos dados fique na mão do governo brasileiro", declarou durante debate presidencial de Band/Estadão.

Segundo ele, há uma expectativa de que o setor de data center atraia R$ 500 bilhões de investimentos para o País.

Já Flávio Bolsonaro prometeu integrar as áreas de recursos humanos das empresas ao governo, o que facilitaria a contratação de funcionários. "Você vai poder saber se perto da sua casa tem alguma oportunidade que uma empresa está dando", falou.

O "Zero Um" voltou a defender linhas de estímulo ao empreendedorismo promovidas pela Caixa Econômica Federal.