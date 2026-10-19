Brasil reciclou 60,4% de papel em 2025, alta de 1,6% frente ao ano anterior

O Brasil reciclou 4,634 milhões de toneladas de papel em 2025, uma taxa de reciclagem de 60,4% do material. Considerando exclusivamente as embalagens de papel, o índice de reciclagem alcançou 66,9%.

Na comparação com 2024, os dois indicadores apresentaram crescimento: 1,6% na reciclagem de papel e 2% na reciclagem de embalagens de papel.

Os dados são parte de um estudo da Empapel (Associação Brasileira de Embalagens em Papel) e Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), realizado pela MaxiQuim.

"Quando falamos em recuperação e reciclagem de papel, estamos tratando de uma cadeia que começa no descarte correto, passa pela coleta, separação e retorno do material à indústria", afirma o Embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, presidente-executivo da Empapel.

Segundo ele, os números mostram a dimensão desse trabalho e o comprometimento da indústria de papel, que desde os seus primórdios vem aproveitando o potencial das fibras para a fabricação de novos produtos.

Ranking

O estudo também revela que o Brasil é um dos maiores recicladores de papel do planeta. Entre os 10 maiores produtores de papel do mundo, o País aparece na sexta posição de índice de reciclagem, atrás de Itália, Coreia do Sul, Japão, Alemanha e Estados Unidos.

A Itália lidera a comparação, com índice de 93,1%, seguida pela Coreia do Sul (85,6%), Japão (81,3%), Alemanha (78,2%) e Estados Unidos (entre 60% e 64%).